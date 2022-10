DU Recruitment 2022: जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर नौकरियां

DU Recruitment 2022: जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक उम्मीदवार colrec.uod.ac.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन से दो सप्ताह है. विज्ञापन 8 अक्टूबर को प्रकाशित हुआ था. डीयू भर्ती 2022 वैकेंसी डिटेल: यह भर्ती अभियान 94 सहायक प्रोफेसर के पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है.

DU Recruitment 2022: किस विषय के लिए कितने पद

वाणिज्य (Commerce): 17

अर्थशास्त्र: 10

अंग्रेजी: 10

पर्यावरण अध्ययन (Environmental Studies): 2

हिंदी: 5

इतिहास: 13

मानव विकास में विशेषज्ञता के साथ गृह विज्ञान में सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor in Home Science with specialisation in Human Development):1

गणित:14

दर्शन (Philosophy): 4

शारीरिक शिक्षा में सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor in Physical Education): 1

राजनीति विज्ञान (Political Science): 11

संस्कृत: 4

समाजशास्त्र (Sociology): 2

DU Recruitment 2022: एप्लीकेशन फीस

डीयू भर्ती 2022 आवेदन शुल्क: यूआर / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए, आवेदन शुल्क 500 है. महिलाओं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है. चुने जाने वाले उम्मीदवार को 57,700/- रुपए महीना सैलरी मिलेगी. बाकी सभी डिटेल के लिए नीचे दिए लिंक पर जाएं.

यहां क्लिक कर पढ़ें नोटिस

