Employment News: इस शहर में चौकीदार के पद पर हो रही भर्ती, हजारों ग्रेजुएट ने किया अप्लाई

नई दिल्ली (Employment News, Jobs In Gwalior). कोरोना काल में ज्यादातर राज्यों में विभिन्न पदों की भर्तियों पर रोक लगा दी गई थी. अब एक बार से एंप्लॉयमेंट पोर्टल (Employment Portal) शुरू किए जा चुके हैं. मध्य प्रदेश (MP News) की राजधानी यानी ग्वालियर शहर में जिला न्यायालय के बाहर इंटरव्यू देने वालों की लंबी लाइन लगी हुई थी (Jobs In Gwalior). दरअसल, वहां ड्राइवर, चौकीदार, माली और स्वीपर जैसे पदों के लिए 15 वैकेंसी निकाली गई थीं (Vacancy In Gwalior). इन पदों पर नौकरी पाने के लिए हजारों लोग इंटरव्यू देने पहुंचे थे.

इस इंटरव्यू से मध्य प्रदेश राज्य में बेरोजगारी (Unemployment Rate) की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है. दरअसल, चतुर्थ क्लास की इन जॉब्स के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे ज्यादातर उम्मीदवार ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके थे (Jobs In Gwalior). वहीं, कुछ ने प्रोफेशनल डिग्री हासिल की हुई थी. इंटरव्यू लेने वाले जज भी कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन देखकर काफी हैरान रह गए.

अंग्रेजी में दिया परिचय

मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जिला न्यायालय के बाहर शनिवार को हजारों की संख्या में लोग इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे थे (MP News, Jobs In Gwalior). इन कैंडिडेेट्स में लड़कियां भी शामिल थीं. इनमें से ज्यादातर उम्मीदवारों ने अपना परिचय अंग्रेजी भाषा में दिया था. इंटरव्यू लेने वाले जज भी यह सब देखकर हैरान रह गए थे. भीड़ को देखते हुए वहां पुलिस भी तैनात थी. चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले ज्यादातर उम्मीदवार स्नातक, स्नातकोत्तर और प्रोफेशनल डिग्री होल्डर थे.

ये भी पढ़ें:

Government Jobs 2022: नए साल में बंपर नौकरियां, यहां देखें जनवरी में होने वाली भर्तियों की लिस्ट

10वीं पास के लिए Sainik School में इन पदों पर निकली वैकेंसी, मिलेगी अच्छी सैलरी

कोर्ट ने बनाए 17 बोर्ड

ग्वालियर में निकली इन भर्तियों के लिए कोर्ट ने 17 बोर्ड बनाए हैं. जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर में वाहन चालक, चौकीदार, माली, स्वीपर के 15 पदों पर भर्ती के लिए नवंबर 2021 में हाई कोर्ट ने विज्ञापन जारी किया था. इन जॉब्स के लिए उत्तर प्रदेश तक से आवेदन आए हैं. कोर्ट द्वारा बनाए गए 17 बोर्ड ने आवेदकों के दस्तावेजों की जांच कर इंटरव्यू लिए. साक्षात्कार के लिए शनिवार सुबह 7 बजे से जिला कोर्ट के बाहर युवाओं की भीड़ लग गई थी.

कोविड 19 की वजह से बढ़ी बेरोजगारी

साल 2020 से फैले कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ गई है (Coronavirus In India). इस भीड़ की वजह भी यही थी. दो सालों से यहां भर्तियां नहीं हुई थीं. इस बार प्रदेश के हर जिले में भर्ती निकाली गई, जिससे यहां इतनी भीड़ लग गई.

Tags: Coronavirus in India, Jobs, Unemployment, मध्य प्रदेश, सरकारी नौकरी