ESIC SSO Admit Card 2022 Released: जारी हुआ ESIC SSO 2022 का एडमिट कार्ड, ये है डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक 

ESIC SSO Admit Card 2022 Released: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड (ESIC SSO Admit Card 2022 ) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (ESIC SSO Exam 2022) के लिए आवेदन किए हैं, वे ESIC की आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (ESIC SSO Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. यह भर्ती परीक्षा (ESIC SSO Recruitment Exam) 11 जून को आयोजित की जाएगी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/esicssomar22 पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (ESIC SSO Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी एडमिट कार्ड (ESIC SSO Admit Card 2022) देख सकते हैं. इस भर्ती (ESIC SSO Recruitment) प्रक्रिया के तहत कुल 93 पदों को भरा जाएगा.

ESIC SSO परीक्षा में अंग्रेजी भाषा, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से संबंधित 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे. परीक्षा 1 घंटे की अवधि के लिए आयोजित की जाएगी. चिह्नित किए गए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस प्रश्न को दिए गए अंकों में से 1/4 अंक दंड के रूप में काट लिए जाएंगे.

ESIC SSO Admit Card 2022 ऐसे करें डाउनलोड

ESIC की वेबसाइट esic.nic.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां call letter Phase – I Examinations for the post of SSO लिखा हो.

आईबीपीएस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए उम्मीदवार पंजीकरण / रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.

ESIC SSO Admit Card 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

ESIC SSO Admit Card 2022 डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट लें.

