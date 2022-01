FSSAI Exam 2022 : कोरोना केस बढ़ने पर FSSAI ने स्थगित की भर्ती परीक्षा, 17 जनवरी से होनी थी शुरू

FSSAI Exam 2022 : फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने असिस्टेंट मैनेजर, आईटी असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड-1, फूड एनालिस्ट, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर सहित विभिन्न पदों होने वाली कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा स्थगित हो गई है. एफएसएसएआई ने परीक्षा स्थगित करने संबंधित नोटिस अपनी वेबसाइट fssai.gov.in पर जारी की है. एफएसएसएआई विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 17 से 20 जनवरी तक ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन करने वाला था.

एफएसएसएआई की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, ऑनलाइन लिखित परीक्षा अचानक से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के चलते स्थगित की जा रही है. स्थिति ठीक होने पर एफएसएसएआई परीक्षा का आयोजन करेगा. परीक्षा की नई तिथि यथा समय घोषित की जाएगी.

ऐसे चेक करें परीक्षा स्थगित होने का नोटिस

सबसे पहले एफएसएसएआई की वेबसाइट fssai.gov.in पर जाएं

– अब होम पेज पर मौजूद जॉब सेक्शन में जाएं

– यहां Notice dated 10th January 2022 related to Deferment of Computer Based Test (CBT) and Written Examination for various posts in FSSAI Advt. No. DR-04/2021 ” लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करें

– अब पीडीएफ फाइल ओपन होगी

– इसे डाउनलोड कर लें

Tags: Exam date, Exam postponed, Government jobs