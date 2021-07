General Knowledge : प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पढ़ें GK के ये टॉप-10 सवाल

नई दिल्ली. बैंक, एसएससी, रेलवे, सिविल सर्विस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान (GK) के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं. इसलिए सरकारी नौकरियों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए इसकी तैयारी आवश्यक है. हम इतिहास, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, राजनीति आदि विषयों से जुड़े जीके के 10 ऐसे वस्तुनिष्ट प्रश्न लाए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद कर सकते हैं.1. ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ(A) डफरिन के समय में(B) डलहौजी के समय में(C) लिटन के समय में(D) कर्जन के समय मेंउत्तर- (B) डलहौजी के समय में2. स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था ?(A) सी राजगोपालाचारी(B) एस राधाकृष्णन(C) लॉर्ड माउंटबेटन(D) लॉर्ड वेवेलउत्तर- (B) डलहौजी के समय में3. किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है ?(A) पृथ्वी(B) बृहस्पति(C) प्लूटो(D) शनिउत्तर- (C) प्लूटो4. सबसे चमकीला ग्रह है(A) शुक्र(B) बुध(C) बृहस्पति(D) मंगलउत्तर- (A) शुक्र5. सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है(A) पृथ्वी(B) बुध(C) मंगल(D) शुक्रउत्तर- (B) बुध6. सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं(A) वर्ण मंडल(B) प्रकाश मंडल(C) किरीट(D) स्थल मंडलउत्तर- (C) किरीट7. निम्नलिखित में से किस एक को स्थलीय ग्रह कहते हैं ?(A) बुध(B) गुरु(C) शनि(D) यूरेनसउत्तर-(A) बुध8. भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है ?(A) केन्या(B) मैक्सिको(C) इंडोनेशिया(D) ब्राजीलउत्तर- (B) मैक्सिको9. मकर रेखा नहीं गुजरती है(A) बोलिविया से(B) पराग्वे से(C) अर्जेंटीना से(D) ब्राजील सेउत्तर- (A) बोलिविया से10. पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं ?(A) काबर्न डेटिंग(B) जर्मेनियम डेटिंग(C) यूरेनियम डेटिंग(D) कोई नहींउत्तर- (C) यूरेनियम डेटिंग