General Knowledge : बैंक, एसएससी और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ें GK के ये 10 प्रश्न

नई दिल्ली. बैंक, एसएससी, रेलवे, सिविल सर्विस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान (GK) के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं. इसलिए सरकारी नौकरियों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए इसकी तैयारी आवश्यक है. हम इतिहास, कला एवं सस्कृति, पर्यावरण, राजनीति आदि विषयों से जुड़े जीके के 10 ऐसे वस्तुनिष्ट प्रश्न लाए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद कर सकते हैं.1.माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला पर है ?(A) सतपुड़ा(B) विंध्य(C) अरावली(D) सह्याद्रीउत्तर (C) अरावली2. नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है ?(A) उत्तराखंड(B) हिमाचल(C) उत्तर प्रदेश(D) सिक्किमउत्तर-(A) उत्तराखंड3. रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है ?(A) कर्नाटक(B) केरल(C) आंध्र प्रदेश(D) तमिलनाडुउत्तर-(D) तमिलनाडु4. BIMARU में एम किस राज्य को दर्शाता है ?(A) मणिपुर(B) महाराष्ट्र(C) मध्य प्रदेश(D) मिजोरमउत्तर- (C) मध्य प्रदेश5. पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है(A) पश्चिम से पूर्व(B) पूर्व से पश्चिम(C) उत्तर से दक्षिण(D) दक्षिण से पूर्वउत्तर- (B) पूर्व से पश्चिम6.मुद्रा (MUDRA) क्या है ?(A) कृषि बीमा योजना(B) डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी(C) खोजा गया नया ग्रह(D) शहरी नगरीकरण के लिए विकास एवं नियामक प्राधिकरणउत्तर- (B) डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी7. भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है ?(A) 21 मार्च(B) 21 दिसंबर(C) 22 जून(D) 23 सितंबरउत्तर-(B) 22 दिसंबर8. भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है ?(A) जुलाई- जून(B) अप्रैल-मार्च(C) अक्टूबर सितंबर(D) जनवरी-दिसंबरउत्तर -(A) जुलाई- जून9. भारत में बीमा कारोबार को कौन नियंत्रित करता है ?(A) आईडीबीआई(B) आरबीआई(C) सेबी(D) आईआरडीएउत्तर- (D) आईआरडीए10. यूनान की राजधानी क्या है ?(A) स्टॉकहोम(B) ब्यूनस आयर्स(C) एथेंस(D) बर्नउत्तर- (C) एथेंस