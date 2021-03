Top-10 GK Question : प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए पढ़ें GK के ये 10 सवाल

नई दिल्ली. बैंक, एसएससी, रेलवे, सिविल सर्विस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान (GK) के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं. इसलिए सरकारी नौकरियों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए इसकी तैयारी आवश्यक है. हम इतिहास, कला एवं सस्कृति, पर्यावरण, राजनीति आदि विषयों से जुड़े जीके के 10 ऐसे वस्तुनिष्ट प्रश्न लाए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद कर सकते हैं.1. देवदासी संस्था के प्रसंग में कौन सा मंदिर चर्चित रहा है(A) जगन्नाथ मंदिर, पुरी(B) पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू(C) कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो(D) चौसठ योगिनी मंदिर, भेड़ाघाटउत्तर (D)नर्मदा घाटी से2. आर्य शब्द इंगित करता है(A) नृजातीय समूह को(B) यायावरी जन को(C) भाषा समूह को(D) श्रेष्ठ वंश कोउत्तर- (C) भाषा समूह को3. किस विदुषी ने वाद-विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी(A) घोषा(B) अपाला(C) मैत्रेयी(D) गार्गीउत्तर-(B) अपाला4. ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित राज्य था(A) बैक्ट्रिया(B) सीथिया(C) जेडरेसिया(D) आरियाउत्तर- (A) बैक्ट्रिया5. भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय किस युद्ध में हुआ(A) प्रथम कर्नाटक युद्ध(B) बक्सर युद्ध(C) प्लासी यु़द्ध(D) वांडीवाश युद्धउत्तर- (D) वांडीवाश युद्ध6. भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था(A) वारेन हेस्टिंग्स(B) लॉर्ड एमहर्स्ट(C) लॉर्ड विलियम बेंटिक(D) लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइवउत्तर- (D) लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव7. वह फ्रांसीसी क्रांतिकारी जिसने 'डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन एंड फीमेल सिटिजन लिखी(A) ओलिंपे द गूजे(B) नैंसी रुहलिंग(C) मैक्समिलियन रोब्सपियरे(D) मेरी वोल्स्टोनक्राफ्टउत्तर- (A) ओलिंपे द गूजे8. जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया(A) बोस्टन चार्य पार्टी के बाद दिसंबर 1773 में(B) प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के दौरान, सितंबर 1774 में(C) द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के दौरान, 1775 में(D) महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा, 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा के समयउत्तर-(C) द्वितीय उत्तर- उत्तर - (C) महाद्वीपीय कांग्रेस के दौरान, 1775 में9. अकाल तख्त का निर्माण किया था(A) गुरु रामदास(B) गुरु तेग बहादुर(C) गुरु हरगोविंद ने(D) गुरु नानक नेउत्तर- (C) गुरु हरगोविंद ने10. किस संत ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया(A) दादू(B) कबीर(C) रामानंद(D) तुलसीदासउत्तर- (C) रामानंद