Govt Jobs 2023 : एम्स में टेक्नीशियन की निकली है भर्ती, हर महीने 31000 रुपये सैलरी पाने का मौका

Govt Jobs 2023 : ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया यानी BECIL ने ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकाली है. बीईसीआईएल द्वारा निकाली गई भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी. नोटिफिकेशन के अनुसार, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन की भर्ती एम्स दिल्ली में होगी. बीईसीआईएल द्वारा निकाली गई इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 23 अप्रैल 2023 तक कर सकते हैं. ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन पद के लिए योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन में बीएससी या इसके समकक्ष कोर्स किया होना चाहिए.

बीईसीआईएल की ओर से जारी विज्ञापन संख्या 304 के अनुसार ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन की कुल 27 वैकेंसी है. नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि उन लोकल कैंडिडेट्स को वरीयता दी जाएगी जो उसी डिपार्टमेंट में या उसी के जैसे डिपार्टमेंट में पहले से काम कर रहे होंगे.

कितनी मिलेगी सैलरी

बीईसीआईएल की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन पद पर भर्ती होने के बाद हर महीने 31000 रुपये महीने सैलरी मिलेगी.

कैसे करना है आवेदन

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट becil.com पर जाएं.

– अब होम पेज पर Announcements Section में जाएं.

‘ Advt No. 304: Applications are invited for recruitment/empanelment of manpower purely on contract basis for deployment in AIIMS, Hospital in Delhi.’ पर क्लिक करें

– अब यहां ऑनलाइन फॉर्म भरें

