Govt Jobs UP, NHM UP Recruitment 2022 : 4000 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पदों के लिए आज आवेदन का अंतिम दिन

Govt Jobs UP, NHM UP Recruitment 2022 : उत्तर प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन (UP NHM) के तहत 4000 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है. यूपी में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की इस बंपर भर्ती के लिए आज 20 फरवरी को आवेदन का आखिरी दिन है. इससे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 17 फरवरी थी. जिसे बढ़ाकर 20 फरवरी कर दिया गया था.

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद के लिए आवेदन के इच्छुक जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वे फटाफट कर दें. आवेदन 20 फरवरी को रात 11:59 बजे तक होगा.

यूपी एनएचएम की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार 4000 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पदों में से 1600 वैकेंसी सामान्य वर्ग के लिए है. जबकि 400 वैकेंसी इडब्लूएस, 1080 ओबीसी, 840 एससी और 80 एसटी वर्ग के लिए हैं.

सामुदायिक स्वास्थ्य आधिकारी के कार्य

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद पर चयनित उम्मीदवारों को उप स्वास्थ्य केंद्रों पर होगी. जहां प्राथमिक हेल्थकेयर टीम के साथ मिलकर काम करना होगा.

सामुदायिक स्वास्थ्य आधिकारी पद के लिए शैक्षिक योग्यता

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद के लिए उम्मीदवारों को कम से कम बीएससी नर्सिंग किया होना चाहिए. साथ ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए.

सामुदायिक स्वास्थ्य आधिकारी पद के लिए आयु सीमा

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 35 साल होनी चाहिए.

सामुदायिक स्वास्थ्य आधिकारी पद पर कैसे होगा सेलेक्शन

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा.

यहां क्लिक करके नोटिस पढ़ें

