HPSC Interview : हरियाणा सिविल जज भर्ती इंटरव्यू शेड्यूल जारी

HPSC Interview : नई दिल्ली. हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने सिविल जज भर्ती 2021 के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है. नोटिस के अनुसार, सिविल जज भर्ती इंटरव्यू 5 सितंबर से शुरू होगा. जो उम्मीदवार सिविल जज भर्ती मुख्य परीक्षा क्वॉलिफाई किए हैं वे हरियाणा लोक सेवा आयोग की वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. हरियाणा लोक सेवा आयोग ने सिविल जज भर्ती मुख्य परीक्षा का आयोजन 20-22 मई 2022 को किया था.

ऐसे डाउनलोड करें हरियाणा सिविल जज भर्ती इंटरव्यू शेड्यूल

– सबसे पहले हरियाणा लोक सेवा आयोग की वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं

– अब होम पेज पर नोटिफिकेशन लिंक Interview Schedule for the posts of HCS(Judicial Branch) Examination – 2021′ मिलेगा

– इस लिंक पर क्लिक करें

– अब एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी

– अब इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लें

ये भी पढ़ें-

Sarkari Naukri 2022 : भारतीय नौसेना में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भर्ती के लिए आज आवेदन की लास्ट डेट, 17 लाख तक मिलेगी सैलरी

CSBC Prohibition Constable 2022: प्रोहिबिशन कॉन्सटेबल पद के लिए आवेदन शुरू

Tags: Exam date, Government jobs, Interview