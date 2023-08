हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरियां, 2.80 लाख तक सैलरी

hindustan petroleum corporation limited: मोटी सैलरी वाली सरकारी नौकरी पाने का ख्वाब सच करने का मौका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दे रहा है. इस संस्थान ने कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 300 से ज्यादा नौकरियां निकाली हैं. जिन पदों पर भर्तियां की जानी हैं उनमें इंजीनियर, ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर के पद बताए गए हैं. जो कैंडिडेट्स ये नौकरी करना चाहते हैं उन्हें hindustanpetroleum.com के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

जानिए कौन कौन से पदों पर होगी भर्ती

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से निकाले इंजीनियर, ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर के कुल 312 पद हैं. इनमें मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल ट्रेड्स में इंजीनियर की भर्ती होगी. इन पदों पर भर्तियां बतौर परमानेंन इंप्लॉई होगी. लेकिन एक पद ऐसा भी है जिसपर कॉन्ट्रेक्ट पर जॉइनिंग की जाएगी. जिस पर पर कॉन्ट्रेक्ट पर नौकरी मिलेगी, वह इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (आइएस) ऑफिसर है.

कौन सी डिग्री वाले कर सकते हैं अप्लाई

नौकरी के लिए जिन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं उनमें इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए सम्बन्धित ट्रेड में 4 साल की डिग्री मांगी गई है. इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वालों की उम्र 25 साल तक होनी चाहिए. अन्य पदों के लिए अलग क्वालीफिकेशन मांगी है.

अलग पद के लिए अलग योग्यता और उम्र सीमा

इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (आइएस) ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट्स के पास 4 साल की बीटेक या एमसीए की डिग्री होनी चाहिए. इन पदों के लिए 29 साल तक अधिकतम वाले अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि जो कैंडिडेट्स किसी भी रिजर्व कैटेगिरी से आते हैं, उन्हें नियमों के मुताबिक छूट दी जाएगी.

किसे किसे देनी होगी एप्लीकेशन फीस

इन सभी पदों पर एप्लीकेशन फीस सिर्फ अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के कैंडिडेट्स को देनी है. इन्हें फॉर्म भरने के लिए 1180 रुपये फीस देनी होगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणी के कैंडिडेट्स को कोई फीस नहीं देनी है.

जानिए सैलरी डिटेल और आवेदन का तरीका

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से निकाले गए इन पदों पर 50,000 से 2 लाख 80,000 तक सैलरी मिलेगी. अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को hindustanpetroleum.com पर जाकर Careers ऑप्शन में job openings सेलेक्ट कर our current openings पर जाना होगा. इसके बाद recruitment of officer पर जाकर अप्लाई करना होगा. यहां तक पहुंचने के बाद sign in कर के, रजिस्ट्रेशन कर, मांगी गई डिटेल भरें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. फॉर्म भरने के बाद प्रिंट-आट लें.

