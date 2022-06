UPSSSC PET 2022: यूपीएसएसएससी पीईटी के लिए आवेदन कैसे करें? जान लें स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया

UPSSSC PET 2022 Notification Exam Date, How To Apply For UPSSSC PET 2022: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, UPSSSC PET 2022 का नोटिफिकेशन (UPSSSC PET 2022 Notification) जारी कर दिया है. जिसके बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर यूपीएसएसएससी पीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. ध्यान दें कि अप्लाई करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है. वहीं आवेदन पत्र में 3 अगस्त तक संशोधन किया जा सकेगा.

गौरतलब है कि यूपीएसएसएससी पीईटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी के हजारों पदों पर भर्ती की जानी है. बताते चलें कि पीईटी का स्कोर 1 साल तक वैलिड (UPSSSC PET 2022 Validity) होता है. वहीं परीक्षा भी साल में एक बार आयोजित की जाती है. इससे पहले वर्ष 2021 में पीईटी परीक्षा का पहली बार आयोजन किया गया था.

यूपीएसएसएससी द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष UPSSSC PET 2022 का आयोजन 18 सितंबर (UPSSSC PET Exam Date 2022) को किया जाएगा. हालांकि यह फिलहाल संभावित तिथि है. वही यूपी पीईटी के लिए आवेदन कैसे करना है (How To Apply For UPSSSC PET 2022), इसकी नोटिफिकेशन में दी गई स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया नीचे साझा की गई है. उम्मीदवार इसके अनुसार अपना आवेदन जमा करें.

पूरा नोटिफिकेशन देखने के लिए नीचे क्लिक करें

UPSSSC PET 2022 Notification

Tags: Government jobs, Upsssc recruitment