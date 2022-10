How to Become Govt Teacher?: सरकारी टीचर बनने के लिए क्या करें? जानें योग्यता, कोर्स समेत पूरी जानकारी

Sarkari Teacher Kaise Bane, How to Become A Government Teacher? : सरकारी नौकरी पाना तो हर किसी का सपना होता है, फिर चाहे वो टीचर हो या पुलिस की नौकरी हो. हर कोई इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है .बस इसके लिए आपको विशेष योग्यता की जरूरत होती है. अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते है तो इसके लिए आप को पहले 12वी पास करना होगा. जिसमें कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए. केटेगरी के अनुसार इसमें आपको छूट भी मिल सकती है.

D.el.ed का कोर्स करने के बाद आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते है. प्राइमरी टीचर बनने के लिए D.el.ed का कोर्स पहले मान्य था, लेकिन अब बहुत से जगहों पर इसकी मान्यता कम हो गई है. नई शिक्षा निति के अनुसार टीचर बनने के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया गया है.

TGT टीचर कैसे बनें?

TGT Teacher – TGT का फुल फॉर्म होता है – Trained Graduate Teacher , जो TGT टीचर होते है वो क्लास 6th से क्लास 10th तक को पढ़ाते है. TGT टीचर बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन पूरा होना आवश्यक है. जिस भी सब्जेक्ट का टीचर बनना है, कोशिश करें ग्रेजुएशन में आपका वो सब्जेक्ट हो. ग्रेजुएशन में भी आपका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए.

ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड का कोर्स करना होगा, अगर आप बीएड का कोर्स ग्रेजुएशन के बाद करते है तो इस कोर्स की अवधि 2 साल की होगी. बीएड का कोर्स अच्छी तरह करने के बाद आपको TET का एग्जाम क्लियर करना होगा.

PGT Teacher कैसे बनें?

पीजीटी टीचर बनना है तो आप को कक्षा 11th और 12th के छात्रों को पढ़ाना होगा. PGT का फुल फॉर्म होता है – Post Graduate Teacher. पीजीटी टीचर बनने के लिए अवश्यक है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी की हो, उसके साथ बीएड का कोर्स करना भी जरुरी है. बीएड के बाद TET क्वालीफाई करना पड़ेगा तब ही आप एक पीजीटी टीचर बन पायेगे.

टीचर बनने के लिए क्या करें?

TET- Teacher Eligibility Test – यह एक तरह की परीक्षा है जिसे पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अब आप टीचर बनने को तैयार है. TET दो तरह का होता है –

CTET

STET

CTET – Central Teacher Eligibility Test: CTET क्वालीफाई करने के बाद देश में कहीं भी टीचर की भर्ती निकलेगी तो आप उसमे अप्लाई कर सकते है.

STET – State Teacher Eligibility Test: यह राज्य स्तर पर होता है, सभी राज्य इसका अलग-अलग एग्जाम कराते है, जैसे कि , UP के लिए UPTET, बिहार के लिए BIHARTET, राजस्थान के लिए Rajasthan TET etc. आप जिस भी राज्य का TET क्वालीफाई करेंगे सिर्फ उसी राज्य में टीचर बन सकते है. जबकि CTET क्वालीफाई करने के बाद पूरे देश में कहीं भी टीचर बन सकते हैं.

