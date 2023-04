Army Doctor: आर्मी में 12वीं के बाद कैसे बन सकते हैं डॉक्टर ? जान लीजिए पूरी प्रोसेस

How to Become Doctor in Army: क्या आप जानते हैं कि आप आर्मी में डॉक्टर भी बन सकते हैं, वह भी 12वीं के बाद. ऐसे में आर्मी में डॉक्टर कैसे बना जा सकता है, कौन सी परीक्षा देनी होती है, इससे जुड़ी जानकारी हम आपको यहां देने जा रहे हैं. बता दें कि आर्मी में डॉक्टर की रैंक ऑफिसर रैंक की होती है और उन्हें वही सुविधाएं, पेंशन एवं भत्ते दिए जाते हैं.

आर्मी में डॉक्टर बनने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के साथ 12वीं पास करनी होगी और उसमें कम से कम 50 फीसदी अंक हासिल करने होंगे. इसके बाद उम्मीदवारों को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, NEET देनी होगी.

इस कॉलेज में लेना होगा एडमिशन

आर्मी में डॉक्टर बनने के लिए उम्मीदवारों को आर्म्ड फोर्सज मेडिकल कॉलेज, पुणे से मेडिकल की पढ़ाई करनी होगी. आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज में नीट परीक्षा के माध्यम से एडमिशन दिया जाता है. इस कॉलेज में एमबीबीएस की कुल 130 सीटें हैं. जिनमें 105 सीटें पुरुष उम्मीदवारों के लिए एवं 25 सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं. वहीं कॉलेज में एडमिशन लेने वाले उम्मीदवारों की उम्र 17 से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

रैंक

पढ़ाई पूरी करने के बाद उम्मीदवारों का अपॉइंटमेंट आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, AMC में किया जाता है. मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन पूरा करने वाले उम्मीदवारों को कैप्टन रैंक दी जाती है. वहीं प्रोविजनल मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट धारकों को ल्यूटिनेंट की रैंक दी जाती है.

ये भी पढ़ें-

Sarkari Naukri: पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 10वीं पास करें आवेदन, 58000 होगी सैलरी

GK Questions : कौन सा जीव था जो सबसे पहले अंतरिक्ष में जाकर धरती के चक्कर लगाया था?

Tags: Career Guidance, Government jobs, Job