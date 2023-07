How to Become Teacher in Military Schools, Salary Eligibility: राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक हैं. केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले इन स्कूलों में आर्मी के अफसर एवं सिविलियन्स के बच्चे पढ़ते हैं. यह हमारे देश के सबसे पुराने सरकारी स्कूलों में से एक है. वर्तमान में देश में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं. जोकि शिमला, अजमेर, धौलपुर, बेलगाम एवं बेंगलुरु में स्थित है. इन स्कूलों में कक्षा 6वीं एवं 9वीं में एडमिशन दिया जाता है. एडमिशन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा देनी होती है.

इन स्कूलों में टीचर की पोस्ट भी बेहद प्रतिष्ठित होती है और उन्हें सैलरी भी अच्छी खासी दी जाती है. हम आपको बताने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आप टीचर कैसे बन सकते हैं और आपको सैलरी कितनी मिलेगी.

नोटिफिकेशन

बता दें कि अलग-अलग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ओर से असिस्टेंट मास्टर पदों पर समय-समय पर भर्तियां निकलती रहती हैं. भर्ती निकलने के बाद नोटिफिकेशन में दिए गए पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में टीचर भर्ती के लिए उम्मीदवार को संबंधित विषय में ग्रेजुएशन के साथ बीएड अथवा NCERT में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की 4 वर्षीय इंटिग्रेटेड डिग्री कोर्स अनिवार्य होता है. हांलाकि संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ टीचिंग का अनुभव, अंग्रेज़ी लिखने, पढ़ने एवं बोलने की दक्षता और सीटीईटी पास वालों को प्राथमिकता दी जाती है. इसके अलावा आवेदक की उम्र अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए. अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छूट भी दी जाती है.

कैसे होती है भर्ती

प्राप्त आवेदनों के आधार पर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की जाती है. शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू और टीचिंग प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाता है.

कितनी मिलती है सैलरी

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में टीचर की पोस्ट ग्रुप बी के अंतर्गत आती हैं. यह नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट होती है. इन पदों पर लेवल 7 के तहत 44900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये का पे स्केल दिया जाता है.

