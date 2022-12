Career Tips: बिना एक्सपीरियंस के भी आसानी से मिल सकती है नौकरी, बस करने होंगे ये काम

How to Get a Job With no Experience, How to Get a Job as a Fresher: आज के समय में नौकरी पाना कितना कठिन हो गया है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि, बेरोजगारी दर में लगातार इजाफा हो रहा है. जहां एक ओर मंदी की आहट से और प्रोफेशनल्स एवं एक्सपीरियंस लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, वहीं फ्रेशर्स के बीच भी चिंता है कि बिना एक्सपीरियंस के उन्हें नौकरी कैसे मिलेगी. ऐसे में हम आज आपको कुछ ऐसी खास टिप्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें फ़ॉलो कर आप बिना एक्सपीरियंस के भी आसानी से नौकरी पा सकते हैं. फ्रेशर्स के लिए नौकरी पाने के ये हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स-

आकर्षक सीवी बनाना

आपका सीवी यानी की रेज्यूमे, पहली चीज है जो एम्प्लॉयर देखता है, और अगर आपका सीवी बेहतरीन फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा एवं इसमें आपकी सभी खूबियां और क्वालीफिकेशन की जानकारी विधिवत तरीक़े से दी होगी, तो निश्चित ही इसका एम्प्लॉयर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा. खासकर आप रेज्यूमे में उन चीजों को जरूर हाइलाइट करें, जिसकी संबंधित जॉब में डिमांड ज़्यादा है.

नेटवर्किंग

आप अपने कॉलेज के दिनों से ही नेटवर्किंग बढ़ाना शुरू कर दें. यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल्स से मिलें और पहचान बढ़ाएं. इसमें आप अपने सीनियर्स एवं प्रोफ़ेसर्स की भी मदद ले सकते हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया साइट्स पर भी अपने स्किल्स को बताना एवं ट्विटर, लिंक्डइन जैसे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से एक्सपर्ट्स और प्रोफ़ेशनल लोगों से जुड़ना भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा.

सॉफ्ट स्किल्स को पहचानना

प्रोफेशनल स्किल्स के अलावा भी लोगों में कई खूबियों होती हैं, जो कि जीवन में बहुत काम आती हैं. जैसे कि लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट स्किल एवं अन्य. जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, वे भी अपनी इन स्किल्स को दिखाकर एवं इसके उपयोग से एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं.

इंटर्नशिप

कोशिश करें कि आप अपनी पढ़ाई के दौरान अधिक से अधिक इंटर्नशिप करें. जिससे आपको एकेडमिक ज्ञान के साथ-साथ प्रेक्टिकल ज्ञान भी हो. आज कल ऐसे लोगों की मांग बढ़ रही है, जो भले ही फ्रेशर्स हैं, लेकिन उन्हें काम करना आता हो और पहले से कहीं ट्रेनिंग ली हो.

स्किल्स को बढ़ाना

आप अपनी रेगुलर डिग्री के साथ-साथ कई अन्य ऑनलाइन कोर्स, सर्टिफ़िकेट प्रोग्राम अथवा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर सकते हैं. जिससे है आपके पास और लोगों से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होगा. यह चीज आगे चल के जॉब सेलेक्शन में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी.

