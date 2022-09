How to Get Job in High Court: हाई कोर्ट में कैसे मिलती है नौकरी, क्या होनी चाहिए योग्यता? जानिए पूरी प्रोसेस

हाइलाइट्स भारत का मूल निवासी होना चाहिए . कैंडिडेट को माध्यमिक शिक्षा परिषद कम से कम 12 वीं या स्नातक पास होना जरुरी है. इसके साथ ही कैंडिडेट की शारीरिक, मानसिक क्षमता अच्छी होनी चाहिए .

नई दिल्ली: How to Get Job in High Court: हाई कोर्ट में कई सारे पदों पर नौकरियां समय – समय पर निकलती हैं. इस नौकरी में सिर्फ 12वीं के बाद ही नौकरी के लिए आवेदन हेतु पात्र हो जाते हैं. हांलाकि उच्च स्तर पर नौकरी के लिए स्नातक होना जरूरी है. इन नौकरी के लिए ऑनलाइन आवदेन कर सकते हैं. इसमें तीन चरण की परीक्षा को पास करने के बाद चयनित होते हैं. अनुभव के बाद इस नौकरी में प्रमोशन और पोस्ट बढ़ती जाती है.

हाई कोर्ट की नौकरी में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह ही तमाम स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है. अनुभव और प्रमोशन के बाद इनकी सैलरी किसी उच्च स्तर की नौकरी के सामान हो जाती है.

कैंडिडेट की योग्यताएं

कैंडिडेट भारत का मूल निवासी होना चाहिए. कैंडिडेट को कम से कम 12वीं या स्नातक पास होना जरुरी है. उच्च पद पाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि ग्रेजुएट होना अनिवार्य है. इसके साथ ही कैंडिडेट की शारीरिक, मानसिक क्षमता अच्छी होनी चाहिए .

कौन से डाक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं

ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र

हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट / सर्टिफ़िकेट / जन्म प्रमाण पत्र.

राज्य स्तर संबंधित काउंसिल से लाइफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट होना जरूरी है.

फोटो पहचान प्रमाण पत्र.

कैंडिडेट का नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर.

जाति प्रमाण पत्र.

सिलेक्शन प्रक्रिया

सबसे पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है. सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो लिखित परीक्षा देनी होती है. इस परीक्षा में पास होने के बाद इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है. इन सभी टेस्ट में योग्य पाए गए तो कोर्ट में नौकरी के लिए संबंधित पद पर चयनित कर लिए जायेंगे.

सैलरी

हर राज्य स्तर पर अलग अलग सैलरी दी जाती है. राज्य सरकार के नियम के तहत अलग अलग पद पर तय नॉर्म्स के तहत सैलरी मिलती हैं. कहीं पर 7वें और किसी जगह पर छठे वेतन आयोग के अनुसार सैलरी दी जाती है.

ये भी पढ़ें-

SAIL Sarkari Naukri: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, 10वीं, ITI पास करें आवेदन, होगी अच्छी सैलरी

Sarkari Naukri: ITI पास के लिए IREL में इन पदों पर निकली वैकेंसी, बिना परीक्षा होगा चयन, मिलेगी अच्छी सैलरी

Tags: Career, Job, Job and career