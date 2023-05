माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इंफोसिस जैसी कम्पनियों में कैसे पाएं नौकरी ? गूगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने शेयर किए टिप्स

Career Tips, How to get Job in Google Amazon Microsft: गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये दुनिया के सबसे बड़ी कम्पनियों में से हैं. इनमें नौकरी पाना हर किसी का सपना होता है. लेकिन बड़ी कम्पनियां होने के कारण यहां नौकरी पाने का कॉम्पिटिशन भी उतना ही अधिक रहता है. ऐसे में कुछ चीजें हैं, जिनका आप ध्यान रखें तो, आप भी इन कंपनियों में जॉब हासिल कर सकते हैं. खुद गूगल की सॉफ़्टवेयर इंजीनियर ने इसके टिप्स साझा किए हैं.

लखनऊ की दीक्षा पांडे वर्तमान में गूगल में सॉफ़्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती हैं. उन्होंने लिन्क्ड इन पोस्ट के माध्यम से अपने निजी अनुभवों से 5 टिप्स साझा किए हैं, कि कैसे उन्हें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इंफोसिस, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियों से इंटरव्यू कॉल आए. दीक्षा ने जो टिप्स बताए हैं, वह कुछ इस प्रकार हैं-

करियर पेज को करें सब्स्क्राइब

दीक्षा ने बताया कि उन्होंने सभी बड़ी कंपनियों के करियर पेज को सबस्क्राइब कर रखा था. जिससे जब भी कोई नई वैकेंसी आती थी, तो उन्हें इसका ईमेल आ जाता था.

हायरिंग कांटेस्ट में भाग लेना

दीक्षा ने बताया कि वे लगभग सभी हायरिंग कांटेस्ट में भाग लेती थीं हैकरअर्थ, डी2सी जैसी कुछ पॉपुलर वेबसाइट हैं, जो रेगुलर यह कॉन्टेस्ट कराती रहती हैं.

हैकाथॉन में भाग लेना

दीक्षा लगातार हैकाथॉन में भी भाग लेती रहती थीं. जिसने उन्हें इंटरव्यू कॉल्स पाने में मदद की. जैसे माइक्रोसॉफ्ट फिक्साथॉन में भाग लेने की वजह से उन्हें माइक्रोसॉफ्ट से इंटरव्यू कॉल आया था. ग़ौरतलब है कि यह एक इवेंट होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग एक साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कार्यों में हिस्सा लेते हैं.

रेज्यूमे में बदलाव

किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले उसके हिसाब से अपने रेज्यूमे को एडजस्ट करना बेहद ज़रूरी होता है. दीक्षा कहती हैं कि वह जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपने रेज्यूमे में काट-छांट करती रहती थीं.

हिम्मत नहीं हारना

दीक्षा ने अंतिम और ज़रूरी चीज बताई कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए. उनका कहना है कि उन्होंने 1000 से ज्यादा रिजेक्शन मेल प्राप्त किये थे. लेकिन उन्होंने अप्लाई करना नहीं छोड़ा. ऐसे में आपको भी असफलता से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए.

