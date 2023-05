HPCL Recruitment 2023: हिंदुस्तान पेट्रोलियम में कैसे मिलती है नौकरी ? क्या होती है चयन प्रक्रिया

HPCL Recruitment, How to get Job in HPCL: सरकारी नौकरी पाना अधिकतर युवाओं का सपना होता है. विभिन्न सरकारी विभागों और पदों के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नौकरी पाने की तैयारी करते हैं. अलग-अलग PSU में नौकरी के लिए भी काफ़ी कॉम्पिटिशन होता है. क्योंकि उनमें भी अच्छी सैलरी वाली नौकरियां मिलती हैं. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम भी ऐसी ही सरकारी कम्पनी है, जिसमें प्रतिष्ठित और तगड़ी सैलरी वाली नौकरी मिलती है. आइए जानते हैं आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम कैसे जॉब पा सकते हैं.

बता दें कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम में अलग अलग पदों के लिए लगातार भर्तियां निकलती रहती हैं. इसके लिए HPCL अपनी आधिकारिक वेबसाइट hindustanpetroleum.com/job-openings पर नोटिफिकेशन जारी करता है. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम में अप्रेंटिसशिप, टेकनीशियन, ऑफ़िसर रैंक से लेकर रिसर्च एसोसिएट, प्रोजेक्ट एसोसिएट समेत औऱ भी कई पदों पर भर्तियां की जाती हैं.

HPCL Recruitment Apply Online: ऑनलाइन आवेदन

हिंदुस्तान पेट्रोलियम में निकली हुई भर्ती को आधिकारिक वेबसाइट hindustanpetroleum.com/job-openings पर जाकर चेक किया जा सकता है. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवारों को वेबसाइट पर ही ऑनलाइन आवेदन करना होता है. अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इनमें 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट, इंजीनियर, पोस्ट ग्रेजुएट एवं PHD डिग्री धारकों से आवेदन मंगाए जाते हैं. पदों के अनुसार संबंधित फील्ड में डिग्री अनिवार्य होती है.

HPCL Recruitment Selection Process: कैसे मिलती है नौकरी

सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में योग्यता चेक करनी होगी. अगर आप निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन जमा करें. इसके बाद अधिकतर पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट का आयोजन किया जाता है. टेस्ट में संबंधित फील्ड से ग्रेजुएशन एवं 12वीं लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं. टेस्ट क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट अथवा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. जो कि क्वालीफाइंग नेचर का होता है. इसके बाद अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन और मेडिकल परीक्षण के बाद नौकरी मिल जाती है.

