HPPSC 2021 Exam: कई पदों के लिए एग्जाम डेट जारी, CBT ऑफलाइन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जल्द

नई दिल्ली. HPPSC 2021 Exam Date OUT: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने हाल ही में विभिन्न आगामी परीक्षाओं के लिए अस्थायी परीक्षा तिथियों की शुरुआत (commencement of tentative exam dates) के संबंध में एक नोटिस जारी किया है. एचपीपीएससी परीक्षा 2021 (HPPSC Exam 2021) के लिए खुद को नामांकित करने वाले उम्मीदवार 23 अगस्त 2021 से परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. सहायक अभियंता, प्रक्रिया अभियंता, कंप्यूटर प्रोग्रामर और विभिन्न अन्य सहित विभिन्न परीक्षाओं का कार्यक्रम hppsc.hp.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है.अनुसूची के अनुसार, परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही आयोग की वेबसाइट www.hppsc.hp/gov.in/hppsc पर जारी किए जाएंगे. संबंधित उम्मीदवारों को उनके नंबर और ई-मेल आईडी पर, जो ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र में लिखे हैं, पर एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा.उम्मीदवार अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें. एक बार एडमिट कार्ड का लिंक सक्रिय हो जाने के बाद, उम्मीदवार एचपीपीएससी एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड कर सकेंगे.जल शक्ति विभाग में कंप्यूटर प्रोग्रामर- 23 अगस्त 2021लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता (Assistant Engineer (Electrical) in PWD)- 24 अगस्त 2021जल शक्ति विभाग में प्रोसेस इंजीनियर (Process Engineer in Jal Shakti Vibhag)- 25 अगस्त 2021खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग में कंप्यूटर प्रोग्रामर- 26 अगस्त 2021सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में एपीआरओ- 27 अगस्त 2021एचपीपीएससी में सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर- 28 अगस्त 2021लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता (सिविल)- 19 सितंबर 2021हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा- 26 सितंबर 2021किसी भी पूछताछ के मामले में, उम्मीदवार आयोग के कार्यालय से किसी भी वर्किंग डेज में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक टेलीफोन फोन नंबर 0177-2624313/2629739 और टोल-फ्री नंबर 1800-180-8004 के जरिए संपर्क कर सकते हैं.