HPSC HCS Prelims result 2023: हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. हरियाणा लोक सेवा आयोग, HPSC ने आज यानी 9 जून को प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं. रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जारी किया गया है. इसी के साथ ही आयोग ने चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर रिजल्ट के लिए जारी पीडीएफ में उपलब्ध करा दिए हैं.

गौरतलब है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग, HPSC की ओर से प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 21 मई को कराया गया था. अब जिन उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा में हुआ है, उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा. रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें इसकी डायरेक्ट लिंक नीचे साझा की जा रही है.

कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं.

अब वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध कराए गए डायरेक्ट लिंक पर जाएं.

इसके बाद ‘Result for the Posts of HCS (Ex. Br.) & Other Allied Services Preliminary Examination – 2022’ के लिंक पर क्लिक करें. आपके स्क्रीन पर पीडीएफ फाइल आ जाएगी.

उसे डाउनलोड कर लें और उसमें अपना रोल नंबर चेक करें.

डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें-

कोचिंग की फीस भरने के लिए बेचनी पड़ी जमीन, छोटे गांव का लड़का काफी संघर्षों के बाद बना IPS

UPSC CSE: ’31 घंटे में 11 पेपर, 2025 मार्क्स और 30 मिनट का इंटरव्यू’, ऐसे होती है परीक्षा

Tags: Civil Services, Government jobs