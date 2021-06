HSSC Answer Key: एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर भर्ती की फाइनल आंसर-की जारी, यहां से करें डाउनलोड

नई दिल्ली. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2015 की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है. हरियाणा एसएससी टैक्सेशन इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी फाइनल आंसर-की आयोग की वेबसाइट hssc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. एक्साइज टैक्सेशन भर्ती परीक्षा 13 दिसंबर 2017 को हुई थी. इसका इंटरव्यू 10 फरवरी 2021 को हुआ था. आयोग ने एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर की दो आंसर की जारी की है. एक सुबह के पाली में हुई परीक्षा की है और दूसरी शाम की पाली में हुई परीक्षा की.- सबसे पहले हरियाणा एसएससी की वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं- अब यहां ई सिटिजन सेक्शन पर जाएं- यहां पब्लिक नोटिस पर क्लिक करें- अब एक नया पेज ओपन होगा- अब यहां Final Answer Key for the post of Excise Inspector (Morning/Evening) PDF लिंक पर क्लिक करें- अब आंसर-की डाउनलोड कर लेंहरियाण एसएससी की ओर से जारी नोटिफकेशन के अनुसार कुल एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर के 171 पदों पर भर्तियां होनी थी. इसमें से 149 पद सामान्य वर्ग के लिए थे. जबकि 32 पद एससी, 24 पद बीसीए 14 पद बीसीबी, 17 पद ईबीपीजीसी और 13 पद ईएसएम जनरल के लिए थे.