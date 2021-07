HSSC Staff Nurse Admit Card: HSSC स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, करें डाउनलोड

HSSC Staff Nurse Admit Card Out: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने स्टाफ नर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता पद की भर्ती परीक्षा के का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है. उम्मीदवार HSSC की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in में जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी को HSSC द्वारा जारी अधिकारिक अधिसूचना की लिंक http://recruitment-portal.in/adv152019.html पर जाना होगा. इसके बाद 'Click here to Download Admit Card for Examination date 24,25 July 2021 against the Advt. No 15/2019 पर क्लिक करना होगा. इस पर क्लिक करते ही प्रवेश पत्र की विंडो खुल जाएगी. जिसमें अभ्यर्थी को अपना नामांकन नंबर और पासवर्ड डालना होगा. इसके बाद आवेदक अपने प्रवेश पत्र की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं.स्टाफ नर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ता, दोनों पदों की भर्ती परीक्षा 25 जुलाई 2021 को होगी. स्टाफ नर्स की परीक्षा का समय 10:30 से 12:00 बजे तक है. वहीं स्वास्थ्य कार्यकर्ता की परीक्षा 3:00 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगी. दोनों परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग टाइम क्रमशः 8:30 बजे और 01:00 बजे है. 90 मिनट के अंतराल में अभ्यर्थियों को 90 प्रश्न हल करने होंगे. परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी. जिसमें 90 अंक लिखित परीक्षा के और 10 अंक उम्मीदवार के सामाजिक-आर्थिक क्राइटेरिया या अनुभव के जुड़ेंगे.यह भी पढ़ें-