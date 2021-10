HSSC SI Result 2021: हरियाणा पुलिस महिला एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित, ऐसे करें चेक

नई दिल्ली (HSSC SI Result 2021). हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने महिला सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (HSSC Female SI Result 2021) घोषित कर दिया है. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं. भर्ती परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर 2021 को किया गया था.

वहीं लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (Physical Screening Test) के लिए 13 अक्टूबर 2021 को बुलाया गया था. इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 अक्टूबर 2021 और 21 अक्टूबर 2021 को किया गया था.

बता दें कि कुल 65 रिक्त पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था. इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 19 जून 2021 से शुरू हुई थी और आवेदन की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2021 निर्धारित की गई थी.

HSSC SI Result 2021: ऐसे चेक करें रिजल्ट

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं.

-होम पेज पर दिए गए Result Section में जाएं.

-यहां Final Result for the post of Sub Inspector (Female) , Cat. No. 02 के लिंक पर क्लिक करें.

-रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

-अब रोल नंबर की मदद से अपना परिणाम चेक करें.

यहां चेक करें रिजल्ट

यह भी पढ़ें –

HPSC Judiciary Admit Card 2021: सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां देखें एग्जाम शेड्यूल

Sarkari Naukri Result 2021: हाईकोर्ट में 8वीं और 10वीं पास के लिए निकली हैं बंपर भर्तियां, बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी