IARI Recruitment 2021: भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, अब इस तारीख तक करें अप्लाई

IARI Recruitment 2021: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, IARI ने टेक्नीशियन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. जिसके बाद अब उम्मीदवार पदों के लिए 20 जनवरी 2022 तक अप्लाई कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट iari.res.in पर जाकर आवेदन जमा करना होगा.

बता दें कि भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 दिसंबर 2021 से शुरू हुई थी. जिसके लिए उम्मीदवारों को 10 जनवरी 2022 तक आवेदन करने का मौका दिया गया था. हालांकि अब उम्मीदवार 20 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे. भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 641 पद भरे जाएंगे.

IARI Recruitment 2021: ऐसे करें आवेदन

पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iari.res.in पर जाना होगा. इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध ‘रिक्रूटमेंट सेल’ पर क्लिक करना होगा. यहां उपलब्ध ‘Application portal for recruitment of Technician (T-1) post at various institutes of ICAR’ के लिंक पर क्लिक करना होगा. अब ‘अप्लाई ऑनलाइन’ पर क्लिक कर मांगी गई जानकारी दर्ज करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें. इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरकर आवेदन पूरा करें.

