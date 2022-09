IBPS Admit Card 2022 : आरआरबी ऑफिसर-2 और 3 भर्ती एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा 24 सितंबर को

IBPS Admit Card 2022 : इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल-2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर और स्पेशलिस्ट कैडर व आरआरबी ऑफिसर स्केल-3 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. आईबीपीएस आरआरबी भर्ती परीक्षा 24 सितंबर 2022 को होगी. उम्मीदवार आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं. परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को अपने साथ एडमिट कार्ड के अलावा एक फोटो पहचान पत्र और उसकी फोटो कॉपी भी लेकर जाना होगा.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

– आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट – ibps.in पर जाएं

– अब पोर्टल पर दिए गए लिंक ‘Click here to Download Your Online Exam Call letter for CRP-RRBs-XI Officers Scale-II & I’ पर जाएं

-अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड एंटर करके सबमिट करें

– अब आईबीपीएस आरआरबी एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा, इसे डाउनलोड कर लें

– अब इसे प्रिंट कर लें

