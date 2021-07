IBPS clerk 2021 recruitment: IBPS क्लर्क 2021 परीक्षा 28 Aug से, पंजीकरण शुरू, जानें एग्जाम पैटर्न

नई दिल्ली. IBPS clerk 2021 recruitment: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (Institute of Banking Personnel Selection) की ओर से IBPS क्लर्क 2021 परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) हर साल राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर क्लर्कों का चयन करता है. इन पदों के लिए अभ्यर्थी आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibpsonline.ibps.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं.-ऑनलाइन पंजीकरण: 12 जुलाई से 1 अगस्त-प्री-एग्जाम ट्रेनिंग: 16 अगस्त-प्रारंभिक परीक्षा तिथि: 28,29 अगस्त और 4 सितंबर-मुख्य परीक्षा तिथि: 31 अक्टूबर-आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा कॉल लेटर: अक्टूबर का दूसरा या तीसरा सप्ताह-परीक्षण की अवधि: 1 घंटा-प्रश्नों की संख्या: 100-कुल अंक: 100अंग्रेजी भाषा, संख्यात्मक क्षमता और तर्क क्षमता. (English language, numerical ability and reasoning ability)-परीक्षण की अवधि: 160 मिनट-प्रश्नों की संख्या: 190-कुल अंक: 200सामान्य / वित्तीय जागरूकता, सामान्य अंग्रेजी, तर्क क्षमता और कंप्यूटर योग्यता, मात्रात्मक योग्यता (General/ Financial Awareness, General English, reasoning ability and computer aptitude, quantitative aptitude)इस साल, आईबीपीएस बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ के लिए क्लर्कों का चयन करेगा.बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा सहित अन्य सरकारी बैंक में क्लर्क के पदों पर भर्तियां की जाएगी. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए विभिन्न सरकारी बैंकों में क्लर्क के कुल 5858 रिक्त पदों को भरा जाएगा.