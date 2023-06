IBPS Clerk Vs SBI Clerk: बैंकिंग परीक्षा (Banking Exam) देश में सबसे अधिक मांग वाली परीक्षाओं में से एक है. इन परीक्षाओं में लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं. इसमें से IBPS Clerk और SBI Clerk परीक्षा बैंक उम्मीदवारों के लिए प्रमुख परीक्षाएं हैं. अक्सर देखा गया है कि उम्मीदवार दोनों के बीच कंफ्यूज रहते हैं और यह पता नहीं लगा पाते हैं कि दोनों में से कौन बेहतर है. IBPS क्लर्क परीक्षा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) द्वारा आयोजित की जाती है और इसके जरिए 19 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में भर्ती की जाती है. जबकि SBI क्लर्क की परीक्षा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयोजित की जाती है.

बैंकिंग क्षेत्र में मुख्य रूप से तीन क्लर्क कैडर परीक्षा आयोजित की जाती हैं:

IBPS Clerk

SBI Clerk

IBPS RRB Clerk

पिछले कुछ वर्षों में उम्मीदवारों की संख्या कई गुना बढ़ गई है और इसलिए बैंकिंग क्षेत्र में एक कर्मचारी की प्रतिस्पर्धा और काम का बोझ भी बढ़ गया है. IBPS और SBI द्वारा जारी रिक्तियों में वर्षों से उतार-चढ़ाव होता रहता है और परीक्षा उत्तीर्ण करने की कंपटीशन निश्चित रूप से बढ़ गई है. इसलिए उम्मीदवारों के लिए सही निर्णय लेना बहुत कठिन हो गया है.

आईबीपीएस क्लर्क बनाम एसबीआई क्लर्क (Difference Between IBPS Clerk and SBI Clerk)

IBPS Clerk और SBI Clerk में से कौन बेहतर है, इस बारे में असमंजस में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए पद को और बेहतर ढंग से समझने के लिए पहले प्रत्येक की जिम्मेदारियों और जॉब प्रोफाइल को जानना चाहिए. IBPS और SBI क्लर्क दोनों के लिए जॉब प्रोफाइल समान है. नीचे उन जिम्मेदारियों की सूची दी गई है जिन्हें एक क्लर्क को पूरा करना होता है:

IBPS Clerk Vs SBI Clerk: जॉब प्रोफाइल

नकद लेनदेन संभालना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियरिंग और ट्रांसफर चेक सिंगल विंडो ऑपरेटर कस्टमर हैंडलिंग पासबुक अपडेट करना

IBPS Clerk Vs SBI Clerk: सैलरी स्ट्रक्चर

IBPS क्लर्क SBI क्लर्क आईबीपीएस में क्लर्क के लिए प्रारंभिक मूल वेतन 11,765 रुपये है. भारतीय स्टेट बैंक में क्लर्क के लिए प्रारंभिक मूल वेतन 13,730 रुपये है.

करियर ग्रोथ के मामले में SBI क्लर्क को नियुक्ति के 3 से 4 साल के भीतर प्रोबेशनरी ऑफिसर के समकक्ष पद पर प्रमोट किया जा सकता है. हालांकि IBPS क्लर्क को संगठन में अधिकारी बनने में अधिक वर्ष लग सकते हैं. SBI क्लर्क परीक्षा पैटर्न और IBPS परीक्षा पैटर्न समान है. परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवार दोनों में से कोई भी फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि दोनों के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न समान है.

