IBPS SO prelims results 2020: स्पेशलिस्ट ऑफिसर के प्री का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. यह परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ बैकिंग पर्सोनल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से आयोजित की गई थी, जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी, वह आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. ध्यान रहे, यह रिजल्ट 12 जनवरी तक वेबसाइट पर रहेगा. इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी 24 जनवरी, 2021 को होने वाली मेंस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.जिन अभ्यर्थियों ने इंस्टीट्यूट ऑफ बैकिंग पर्सोनल सेलेक्शन (IBPS) की स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा दी हो, उन्हें आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर विजिट करना होगा. वहां इसके बाद होम पर दिए गए IBPS SO prelims result लिंक पर क्लिक करें. यहां अभ्य​र्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं. आईबीपीएस ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 26 और 27 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी.