IBPS Officer Scale 1, 2 and 3: प्रोविजनली अलॉटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी, यहां करें चेक

IBPS Officer Scale 1 2 and 3 provisionally allotted candidates list: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (Institute of Banking Personnel Selection) ने सीआरपी आरआरबी एक्स (CRP RRB X) के तहत अनंतिम रूप से आवंटित उम्मीदवारों (lists of candidates provisionally allotted ) की अधिकारी स्केल 1, 2 और 3 सूची जारी की कर दी है. उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in के माध्यम से उम्मीदवारों की आरक्षित सूची देख सकते हैं.

आईबीपीएस ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 लिस्ट: जानिए कैसे चेक करें

-आईबीपीएस की आधिकारिक साइट ibps.in पर जाएं.

-होमपेज पर ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 पर क्लिक करें

-आपका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

-रिजल्ट चेक करें और पेज डाउनलोड करें.

-आगे की जरूरत के लिए हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

CRP RRB X Officer Scale I

CRP RRB X Officer Scale II

CRP RRB X Officer Scale III

