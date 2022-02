IBPS PO Mains Result 2021-22: पीओ मेंस परीक्षा का रिजल्ट ibps.in पर जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

IBPS PO Mains Result 2021-22: इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, IBPS ने पीओ मेंस परीक्षा का रिजल्ट (IBPS PO Mains Result 2021-22) अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. जिसके बाद परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर रिजल्ट (IBPS PO Mains Result 2021-22) डाउनलोड कर सकते हैं. इससे पहले प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट 5 जनवरी 2022 को जारी किया था. जिसमें तकरीबन 5 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए थे.

इसके बाद मेंस परीक्षा 22 जनवरी 2022 को हुई थी. कुल 200 अंकों की परीक्षा हुई थी. जिसमें निगेटिव मार्किंग भी हुई थी. रिजल्ट (IBPS PO Mains Result 2021-22) चेक करने के स्टेप और डायरेक्ट लिंक नीचे दी जा रही है.

IBPS PO Mains Result 2021-22: कैसे चेक करें रिजल्ट

अधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं. इसके बाद मुख्य पेज पर उपलब्ध ‘ACTIVITY DASHBOARD’ के लिंक पर क्लिक करें. अब ‘Common Recruitment Process (CRP) for Recruitment of Probationary Officers/ Management Trainees in Participating Banks (CRP PO/MT-XI)’ पर जाएं और लॉगिन करें. पीडीएफ में रोल नंबर के माध्यम से रिजल्ट चेक करें एवं उसका प्रिंट आउट निकाल लें. वैकल्पिक रूप से नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें.

IBPS PO Mains Result 2021-22 Direct Link to Download

