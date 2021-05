IBPS Recruitment 2021 : आईटी पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू का कॉल लेटर जारी, ऐसे डाउनलोड करें

नई दिल्ली. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सेलेक्शन (IBPS) ने आईटी के विभिन्न पदों के लिए कॉल लेटर जारी कर दिए हैं. आईबीपीएस भर्ती-2021 जरिए प्रोग्रामर, आईटी सिस्टम्स सपोर्ट इंजीनियर और आईटी इंजीनियर के पदों पर भर्तीयां होनी हैं. इंटरव्यू के लिए चयनित अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड आईबीपीएस की वेबसाइट ibps.in से दो जून तक डाउनलोड कर सकते हैं. आईबीपीएस की इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए प्रोग्रामर, आईटी सिस्टम्स सपोर्ट इंजीनियर और आईटी इंजीनियर के 06 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं. इंटरव्यू से पहले अभी तक अभ्यर्थियों का ऑनलाइन टेस्ट और स्किल टेस्ट हो चुका है. फाइनल सेलेक्शन इंटरव्यू राउंड में मिले अंकों से बनी मेरिट के आधार पर होगा.- सबसे पहले आईबीपीएस की वेबसाइट ibps.in पर जांए- अब होम पेज पर Click here to download your call letter for personal interview for various IT Posts’. लिंक पर क्लिक करें- अब एडमिट कार्ड ओपन करने के लिए मांगे गए क्रेडेंशियल दर्ज करके लॉग-इन करें- लॉग इन में रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जन्मतिथि, कैप्चा कोड डालकर सबमिट बटन दबाना है- अब आईबीपीएस का कॉल लेटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा- अब इसे प्रिंट कर लें.- सॉफ्ट कॉपी भी सेव कर सकते हैं