IBPS RRBs X Office Assistant: किसे मिलेगी ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी, यहां चेक करें पूरी लिस्ट

IBPS RRBs X Office Assistant: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (Institute of Banking Personnel Selection, IBPS) ने सीआरपी आरआरबी एक्स के तहत कार्यालय सहायक (office assistant under CRP RRBs X) के पद के लिए अनंतिम रूप से आवंटित उम्मीदवारों की सूची जारी की. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in के माध्यम से अपने परिणाम देख सकते हैं. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर राज्यवार सूची भी देख सकते हैं.

आईबीपीएस आरआरबी एक्स कार्यालय सहायक सूची: जानिए कैसे चेक करें

-आईबीपीएस की आधिकारिक साइट ibps.in पर जाएं.

-होमपेज पर, उस लिंक पर क्लिक करें जिस पर लिखा हो “click here to view the list of candidates provisionally allotted under CRP RRBs X- Office Assistant( Reserve list)”

-अपना राज्य चुनें.

-आपका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

-रिजल्ट चेक करें और पेज डाउनलोड करें.

-आगे की जरूरत के लिए उसी की एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

direct link – CRP RRB X reserve list

