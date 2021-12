IBPS RRB PO, SO Result 2021: आईबीपीएस आरआरबी पीओ, एसओ का स्कोर कार्ड, जारी ऐसे करें चेक

IBPS RRB PO, SO Result 2021: आईबीपीएस ने आरआरबी पीओ, एसओ का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है. स्कोर कार्ड अधिकारी स्केल I, II और III के लिए जारी किया गया है. अभ्यर्थी IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर ibps.in इसे चेक कर सकते हैं.

अभ्यर्थी इस लिंक पर https://www.ibps.in/crp-rrb-x क्लिक कर भी सीधे अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

आधिकारिक वेबसाइट पर स्कोर कार्ड 31 दिसंबर 2021 तक उपलब्ध रहेगा. शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चयन इंटरव्यू में प्राप्त नंबरों के आधार पर किया जाएगा.

IBPS RRB PO, SO Result 2021: ऐसे करें चेक

1.सबसे पहले अभ्यर्थी ibps.in पर जाएं.

2.होम पेज पर दिए गए Click here to view scores of candidates shortlisted for RRB Officer Scale I, II and III के लिंक पर क्लिक करें.

3.अब लॉगिन करने के लिए अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

4.नंबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

5.अब उसे डाउनलोड करें.

यह भी पढ़ें –

CTET Exam 2021: CTET 2021 परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए बेहद जरूरी सूचना, जानें जरूर

SBI PO Prelims Result 2021: SBI PO प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित, ऐसे करें चेक

Tags: Bank Job, Exam result, Exam Results