IBPS SO Main 2021 Result : आईबीपीएस एसओ भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, पांच स्टेप में चेक करें

IBPS SO Main 2021 Result : इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सेलेक्शन यानी आईबीपीएस (IBPS) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. आईबीपीएस एसओ भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 21 फरवरी 2022 तक मौजूद रहेगा. आईबीपीएस एसओ भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. आईबीपीएस एसओ भर्ती सीआरपी एसपीएल IX के अंतर्गत हो रही है.

आईबीपीएस एसओ भर्ती 2021 के अंतर्गत स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैडर 1828 रिक्त पदों पर भर्ती होगी. स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैडर के अंतर्गत एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर/पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती होगी.

ऐसे डाउनलोड करें आईबीपीएस एसओ भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट

– आईबीपीएस एसओ भर्ती मुख्य परीक्षा के नतीजे देखने के लिए सबसे पहले ibps.in पर जाएं

– अब होम पेज पर मौजूद ‘Click here to View Your Result Status of Online Main Examination for CRP SPL-XI’ लिंक पर क्लिक करें

– अब एक नए पेज पर रीडायरेक्ट करेगा

– अब यहां रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट पर क्लिक करें

– अब आईबीपीएस एसओ भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करें

