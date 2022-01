IBPS SO Mains Admit Card 2022: IBPS एसओ मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड

IBPS SO Mains Admit Card 2022: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल (IBPS) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर मुख्य परीक्षा (IBPS SO Mains Exam 2022) का एडमिट कार्ड (IBPS SO Mains Admit Card 2022) जारी कर दिया है. अभ्यर्थी IBPS आधिकारिक वेबसाइट ibps.in के जरिए परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. एसओ मुख्य परीक्षा (IBPS SO Mains Exam 2022) का आयोजन 30 जनवरी 2022 को किया जाएगा.

बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा के लिए योग्य हैं. परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी. आईबीपीएस की ओर से मार्केटिंग ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर और एचआर/कार्मिक ऑफिसर पदों पर भर्तियों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. बिना एडमिट कार्ड के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में इंट्री नहीं दी जाएगी.

IBPS SO Mains Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

2.होम पेज पर दिए गए सीआरपी एसपीएल-XI के लिए ऑनलाइन मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें.

3.यहां पंजीकरण आईडी और पासवर्ड दर्ज करें.

4.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

5.अब उसे डाउनलोड करें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

यह भी पढ़ें –

GATE 2022: गेट परीक्षा 2022 में किए गए बड़े बदलाव, जानिए एग्जाम पैटर्न और नए विषय

NEET UG Counselling 2021: नीट यूजी काउंसलिंग आज से शुरू, इन दस्तावेजों के बिना नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन, यहां जानें पूरी डिटेल

Tags: Admit Card, Exam date, Exam news, Government jobs