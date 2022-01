IBPS SO Prelims 2021 Result: प्रीलिम्स का रिजल्ट ibps.in पर जारी, जानें कब आएगा मेंस का एडमिट कार्ड

IBPS SO Prelims 2021 Result: इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन, IBPS ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती परीक्षा (IBPS SO Prelims 2021) का रिजल्ट (IBPS SO Prelims 2021 Result) जारी कर दिया है. जिसके बाद परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर रिजल्ट (IBPS SO Prelims 2021 Result) चेक कर सकते हैं. इसके अलावा रिजल्ट (IBPS SO Prelims 2021 Result) चेक करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया नीचे दी जा रही है.

परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को 29 जनवरी 2022 को प्रस्तावित मेंस परीक्षा (IBPS SO Mains Exam) में शामिल होना होगा. जिसके लिए एडमिट कार्ड (IBPS SO Mains Admit Card) इसी हफ्ते जारी किए जा सकते हैं. ऐसे उम्मीदवारों को वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए.

IBPS SO Prelims 2021 Result: कैसे चेक करें रिजल्ट

सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं. इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध IBPS SO Prelims 2021 Result पर क्लिक करें. नई विंडो खुलेगी, जिसमें रेगिस्ट्रशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर रिजल्ट चेक करें.

