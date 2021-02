IBPS SO Result 2020: इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (Institute of Banking Personnel Selection) ने एसओ भर्ती की मुख्य परीक्षा का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है. यह स्कोर कार्ड आधिकारिक पोर्टल - ibps.in - पर जारी किया गया है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे आईबीपीएस की आधिकारिक साइट - ibps.in - पर अपना स्कोर देख सकते हैं. आपको बता दें की एसओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 4 फरवरी को आ गया था और अब जाकर स्कोर कार्ड जारी हुआ है.- सबसे पहले उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट - ibps.in - पर जाएं.- इसके बाद होम पेज पर उपलब्ध IBPS SO रिजल्ट 2020 स्कोर कार्ड लिंक पर क्लिक करें.- इसके बाद लॉगइन पेज खुलेगा जहां आपको अपना विवरण भरना होगा.- इसके बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा.उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि यह स्कोरकार्ड का लिंक 9 फरवरी से 28 फरवरी, 2021 तक के लिए ही एक्टिवेट रहेगा. उसके बाद उम्मीदवारों को स्कोर कार्ड डाउनलोड करने की अनुमति नहीं मिलेगी. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 647 एसओ पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.उम्मीदवार ध्यान रखें कि मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वैरीफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक साइट पर जा सकते हैं.