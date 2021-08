Sarkari Naukri : आईडीबीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव पद पर बंपर नौकरियां, इतनी मिलेगी सैलरी

नई दिल्ली. आईडीबीआई बैंक ने एग्जीक्यूटिव की बंपर भर्ती निकाली है. आईडीबीआई बैंक एग्जीक्यूटिव भर्ती 2021 के तहत कुल 920 वैकेंसी है. इसके लिए आवेदन आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट https://www.idbibank.in/ पर जाकर ऑनलाइन करना है. एग्जीक्यूटिव भर्ती 2021 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2021 है. बैंकिंग सेक्टर में जॉब सर्च कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है. इसके लिए न्यूनम योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विवि से न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएशन मांगी गई है. जबकि न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए.

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन प्रारंभ- 04 अगस्त 2021

आवेदन की अंतिम तिथि- 18 अगस्त 2021

ऑनलाइन टेस्ट- 05 सितंबर 2021

आयु सीमा- न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए.

शैक्षिक योग्यता- किसी भी मान्यता प्राप्त विवि से न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएशन

वैकेंसी का विवरण

एग्जीक्यूटिव के कुल पद- 920

अनारक्षित सीट- 373 पद

एससी- 138 पद

एसटी- 69 पद

ओबीसी- 248 पद

इडब्लूएस- 92 पद

वीआई- 09 पद

ओएच- 09 पद

एआई- 09 पद

एमडी- 09 पद

आवेदन शुल्क-

एससी/एसटी/पीडब्लूडी- 200 रुपये

अन्य के लिए- 1000 रुपये

सैलरी- 29000 से 34000 रुपये प्रति माह तक

यहां क्लिक करके नोटिफकेशन देखें

आईडीबीआई बैंक एग्जीक्यूटिव भर्ती 20221 ऐसे करें आवेदन

– सबसे पहले आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट e www.idbibank.in पर जाएं

– यहां करियर सेक्शन में रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स पर क्लिक करें

– अब यहां Recruitment of Executives on Contract-2021 लिंक मिलेगा

– अब अहां अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें

– एक नई स्क्रीन ओपन होगी

– अब यहां Click here for New Registration पर क्लिक करें

– मांगे गए विवरण भरें

– आखिर में फीस का पेमेंट करें

