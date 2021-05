Non Teaching Staff Vacancies: IIT मंडी ने निकाली नॉन टीचिंग पदों पर भर्तियां

नई दिल्ली. हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT- Mandi) ने अपने यहां नॉन टीचिंग स्टाफ (Non Teaching Staff) के लिए 43 पदों पर भर्तियां (Vacancies) निकाली हैं. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन की आखिरी तारीख 4 जून 2021 है.टेक्निकल ऑफिसर (Technical Officer)- 1 पदस्पोर्ट्स ऑफिसर (Sports Officer) - 1 पदजूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट (Junior Technical Superintendent) - 5 पदजूनियर सुपरिटेंडेंट (Junior Superintendent) -6 पदजूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा - 1 पदजूनियर सिविल इंजीनियर (Junior Civil Engineer)- 3 पदजूनियर लैब असिस्टेंट टेक्निकल (Junior Lab Assistant Technical)- 14 पदजूनियर असिस्टेंट (Junior Assistant)- 12 पदटेक्निकल ऑफिसर: 40 वर्षस्पोर्ट्स ऑफिसर : 40 वर्षजूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट: 35 वर्षजूनियर सुपरिटेंडेंट: 35 वर्षजूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा: 35 वर्षजूनियर सिविल इंजीनियर: 35 वर्षजूनियर लैब असिस्टेंट टेक्निकल: 30 वर्षजूनियर असिस्टेंट: 30 वर्षटेक्निकल ऑफिसर: इस पद के लिए आवेदक का BE या फिर मकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बीटेक होना और 5 साल का अनुभव होना जरूरी है. एमटेक वालों के लिए 2 साल का अनुभव जरूरी.स्पोर्ट्स ऑफिसर: इस पद के लिए आवेदक के पास फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स साइंस में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना जरूरी है.जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट: इसके लिए आवेदक का कंप्यूटर/इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिग्री और 5 साल का अनुभव जरूरी है. इन विषयों में मास्टर डिग्री वालों के लिए 2 साल का अनुभव जरूरी है.इसके लिए कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन और 8 साल का अनुभव जरूरी है. मास्टर डिग्री वालों के लिए 5 साल का अनुभव जरूरी.इसके लिए इंग्लिश या हिंदी में मास्टर डिग्री और एक साल का अनुभव जरूरी है.इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री और एक साल का अनुभव जरूरी है.इसके लिए 55 प्रतिशत अंकों के साथ बैचलर डिग्री और कंप्यूटर एप्पलीकेशन का ज्ञान होना जरूरी है.सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए 100 रुपए का शुल्क रखा गया है. यह राशि IIT Mandi के एकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करनी होगी. एससी और एसटी के लिए कोई शुल्क नहीं है.आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.योग्य उम्मीदवार IIT Mandi के ऑनलाइन एप्लिकेशन पोर्टल oas. iitmandi.ac. in पर जाकर 4 जून 2021 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.