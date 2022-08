India Post GDS Result 2022 Declared: भारतीय डाक ने जारी किया GDS भर्ती का रिजल्ट, इस Direct Link से करें चेक

India Post GDS Result 2022 Declared: भारतीय डाक ने ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के सभी क्षेत्रों के लिए रिजल्ट (India Post GDS Result 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा (India Post GDS Recruitment Exam 2022) के लिए आवेदन किए हैं, वे India Post की आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (India Post GDS Result 2022) चेक कर सकते हैं. India Post GDS Result 2022 को कई हिस्सों में जारी किया गया है. शुरुआत में केवल कुछ सर्किलों की सूची जारी की गई थी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://indiapostgdsonline.gov.in/ पर क्लिक करके भी India Post GDS 2022 का रिजल्ट (India Post GDS Result 2022) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी रिजल्ट (India Post GDS Result 2022) देख सकते हैं. जिन उम्मीदवारों को India Post GDS Third Merit List में शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन दौर के लिए भी उपस्थित होना होगा. इसके लिए उनके पास 16 अगस्त 2022 तक का समय है.

India Post GDS Result 2022 ऐसे करें चेक

India Post की आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर, उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Supplementary list III of shortlisted candidates has been released.’ (Direct link given below) लिखा हो.

सभी मंडलियों के नाम के साथ एक नया पेज खुलेगा.

आप जिस सर्कल के लिए आवेदन किए हैं, उस सर्कल पर क्लिक करें.

India Post GDS Result 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

India Post GDS Result 2022 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.

