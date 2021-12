India Post UP GDS result 2021: उत्तर प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का रिजल्ट जारी, यहां से करें चेक

India Post UP GDS result 2021, India Post GDS Result UP 2021: भारतीय डाक ने उत्तर प्रदेश सर्कल के लिए ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का रिजल्ट (India Post UP GDS result 2021) जारी कर दिया है. भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट appost.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट के लिए जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार कुल 4264 पदों के लिए 4259 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है.

भर्ती परीक्षा के माध्यम से भारतीय डाक यूपी सर्कल में ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक एवं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के रिक्त पद भरे जाएंगे.

इंडिया पोस्ट ने अपने अधिकारीक नोटिस में बताया कि ‘उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया गया है, हालांकि उम्मीदवारों को मूल प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति पत्र जमा करने के बाद ही अंतिम नियुक्ति दी जाएगी’.

India Post UP GDS result 2021: ऐसे चेक करें रिजल्ट

भारतीय डाक जीडीएस भर्ती का रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

-सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

-मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रिजल्ट अब पर क्लिक करे.

-उत्तर प्रदेश (4264 पद) पर क्लिक करें.

-रिजल्ट स्वत: ही डाउनलोड हो जाएगा.

