Indian Army Recruitment 2022: भारतीय सेना में 10वीं पास के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, जानें आवेदन से लेकर चयन तक

Indian Army Recruitment 2022, Indian Army Bharti 2022, 10th Pass Govt Jobs 2022: सेना में नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर उपलब्ध है. भारतीय सेना में मल्टी टास्किंग स्टाफ पदों पर भर्ती (Indian Army Recruitment 2022) की जा रही है, जिसके लिए 10वीं पास (10th Pass Govt Jobs 2022) उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार ध्यान दें की भर्ती (Indian Army Bharti 2022) के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 11 मार्च 2022 है. ऐसे में जल्द से जल्द निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा लें.

कुल 7 पदों पर भर्ती निकाली गई है. जिनके लिए 18 से 25 वर्ष (Indian Army Recruitment 2022 Age Limit) तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

Indian Army Recruitment 2022 Salary: वेतन

पदों पर चयनित उम्मीदवारों को ₹18000 प्रति माह का वेतन दिया जाएगा.

Indian Army Recruitment 2022: महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन की प्रारंभिक तिथि- 19 फरवरी 2022

एप्लीकेशन जमा करने की लास्ट डेट- 11 मार्च 2022

Indian Army Recruitment 2022 Selection Process: चयन प्रक्रिया

पदों पर उम्मीदवारों का चयन दस्तावेज सत्यापन, लिखित परीक्षा, मेडिकल परीक्षण एवं इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. लिखित परीक्षा दिल्ली में होगी, जिसमें 10वीं कक्षा के स्तर तक के प्रश्न पूछे जाएंगे. लिखित परीक्षा के साथ प्रैक्टिकल परीक्षा भी होगी.

Indian Army Recruitment 2022 How To Apply: कैसे करें आवेदन

पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरके, ‘HQ Mod (Army) Camp, Rao Ram Marg, NEW Delhi-110010’ के पते पर भेजना होगा. भर्ती संबंधी किसी भी अन्य जानकारी के लिए नीचे दी गई नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें.

