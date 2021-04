Indian Army Vacancy : टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए मेरिट लिस्ट जारी, ऐसे करें डाउनलोड

नई दिल्ली. भारतीय सेना ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स (TGC-132) कोर्स जनवरी-2021 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. इसके तहत भारतीय सैन्य अकादमी में कुल 40 सीटों पर भर्ती होनी है. अकादमी में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अभ्यर्थियों को भारतीय सेना में स्थायी कमिशन दिया जाएगा. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in से मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं.इसके अलावा बोर्ड ने चयनियत अभ्यर्थियों की भी लिस्ट जारी कर दी है. नोटिस में कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने सेमेस्टर मार्कशीट, डिग्री/प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट और अन्य आवश्यक दस्तावेज सबमिट नहीं किए हैं वह स्व प्रमाणित फोटो कॉपी जल्द से जल्द सबमिट कर दें. नोटिस में कहा गया है कि मेरिट लिस्ट के अनुसार अभ्यर्थियों को जल्द ही ज्वाइनिंग लेटर भेजे जाएंगेऐसे डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट-सबसे पहले भारतीय सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं-इसके बाद MERIT LIST OF TGC-132 HAS BEEN UPLOADED. JOINING LETTERS TO ELIGIBLE CANDIDATES WILL BE ISSUED ON VERY SHORT NOTICE लिंक पर क्लिक करें-अब पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी-इसे डाउनलोड और प्रिंट आउट भी कर सकते हैंलेफ्टिनेंट - रु. 56,100 - 1,77,500कैप्रटन लेवल - Rs.61,300-1,93,900चीफ - रु. 69,400-2,07,200लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल- रु. 1,21,200-2,12,400कर्नल लेवल - रु. 1,30,600-2,15,900ब्रिगेडियर लेवल - रु. 1,39,600-2,17,600प्रमुख सामान्य स्तर - रु. 1,44,200-2,18,200लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी स्केल - Rs.1,82,200-2,24,100लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी - रु. 2,05,400-2,24,400VCOAS / सेना Cdr / लेफ्टिनेंट जनरल (NFSG) - रु. 2,25,000 / - (निश्चित)COAS - रु. 2,50,000 / - (निश्चित)