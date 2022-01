JKPSC Interview Schedule 2022: JKPSC ने जारी किया सहायक रजिस्ट्रार इंटरव्यू का शेड्यूल, यहां करें चेक

JKPSC Interview Schedule 2022: जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) ने सहायक रजिस्ट्रार के पद के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है. अभ्यर्थी JKPSC की आधिकारिक वेबसाइट jkpsc.nic.in पर जारी इंटरव्यू शेड्यूल चेक कर सकते हैं. इंटरव्यू का आयोजन 3 फरवरी 2022 को किया जाएएगा.

जारी संक्षिप्त नोटिस के अनुसार आयोग 2 फरवरी 2022 से सहायक रजिस्ट्रार पद के लिए मौखिक परीक्षा आयोजित करेगा. सहकारी समिति में सहायक रजिस्ट्रार के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं. इंटरव्यू का समय अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.

JKPSC Interview Schedule 2022: ऐसे चेक करें इंटरव्यू शेड्यूल

1.सबसे पहले अभ्यर्थी JKPSC की आधिकारिक वेबसाइट jkpsc.nic.in पर जाएं.

2.होम पेज पर दिए गए Whats New Section पर जाएं.

3.यहां Interview Notice for the post of Assistant Registrar, Cooperatives के लिंक पर क्लिक करें.

4.इंटरव्यू शेड्यूल पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

5.अब उसे डाउनलोड करें.

यहां क्लिक कर देखें इंटरव्यू शेड्यूल

