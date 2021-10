JKSSB Admit Card 2021: जूनियर असिस्टेंट सहित कई पदों के लिए स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी

नई दिल्ली (JKSSB Admit Card 2021). जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क सहित अन्य पदों के लिए स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. अभ्यर्थी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

कुल 1539 रिक्त पदों के लिए स्किल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा. कुल 1,97,727 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है. जम्मू क्षेत्र और कश्मीर दोनों क्षेत्रों से अलग-अलग 75,401 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है. स्किल टेस्ट का आयोजन ऑफलाइन मोड में किया जाएगा. चयन अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा के योग्य होंगे.

अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के साथ एक आधिकारिक फोटो युक्त पहचान पत्र भी साथ लेकर जाना होगा. बिना एडमिट कार्ड के अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

JKSSB Admit Card 2021: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in जाएं.

-होम पेज पर दिए गए Admit Card /Hall Ticket of Type Test (Skill Test) for the post of Junior Assistant, Cadrex Clerk,Casher के लिकं पर क्लिक करें.

-यहां आवेदन संख्या आदि मांगी गई जानकारी को दर्ज करें.

-एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

-अब उसे डाउनलोड करें.

