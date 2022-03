JKSSB Answer key 2022 : जम्मू-कश्मीर पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी, डायरेक्ट लिंक से चेक करें

JKSSB Answer key 2022 : जम्मू-कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (JKSSB) ने पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के बाद इसकी आंसर की भी जारी कर दी है. परीक्षा का आयोजन आज ही किया गया था. इसे जेकेएसएसबी की वेबसाइट www.jkssb.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती लिखित परीक्षा ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप थी. उम्मीदवार आंसर की पर ऑब्जेक्शन कल 28 मार्च से 31 मार्च तक दर्ज करा सकेंगे.

ऐसे डाउनलोड करें जेकेएसएसबी एसआई भर्ती परीक्षा की आंसर की

– सबसे पहले जेकेएसएसबी की वेबसाइट www.jkssb.nic.in पर जाएं.

– अब ‘Notice regarding Tentative Answer Key & seeking of representations (if any) for the OMR Based Objective Type Written Examination for the posts of Sub-Inspector (Police), (Home Department), UT Cadre, Under Item No 668, Advertisement Notice No 06 of 2021, held on 27th of March 2022’ लिंक पर क्लिक करें

– अब एक पीडीएफ ओपन होगी

– इसे ओपन करें और अपने आंसर का मिलान करें

यहां क्लिक करके जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2022 की आंसर की डायरेक्ट देखें

Tags: Answer Keys, Government jobs, Jobs news, Sub Inspector