JKSSB Answer Key : SI सहित विभिन्न पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी, ऐसे चेक करें

नई दिल्ली. जम्मू एवं कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (JKSSB) ने सब इंस्पेक्टर, कॉमर्सियल टैक्सेज, असिस्टेंट कंपाइलर, फील्ड असिस्टेंट-III सहित विभिन्न पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा की आंसर-की और क्वेश्चन पेपर जारी करदिए हैं. अभ्यर्थी इन्हें आयोग की वेबसाइट jkssb.nic.in से 11 अप्रैल तक डाउनलोड कर सकते हैं. अभ्यर्थियों को आंसर-की में दिया गया कोई उत्तर गलत लगता है तो इस पर आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं.-सबसे पहले जम्मू-कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाएं- इसके बाद होम पेज पर Link to view candidate response with answer key and submit the question representation for Adv 03 of 2020Result Accounts Assistant (Panchayat) पर क्लिक करें-अब एक नया पेज ओपन होगा-यहां अपना रोल नंबर और टेस्ट पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें-अब आंसर-की और क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएंगे-यहां आंसर-की में दिए गए जवाब पर आपत्ति भी दर्ज करने की प्रक्रिया कर सकते हैंसब इंस्पेक्टर, कॉमर्सियल टैक्सेज, असिस्टेंट कंपाइलर, फील्ड असिस्टेंट-III, फील्ड सुपरवाइजर मशरूम, असिस्टेंट स्टोर कीपर, डिविजनल कैडर कश्मीर, डिपो असिस्टेंट और क्लास-IV, जिला कैडर श्रीनगर, बडगाम, बांडीपोरा, बारामुला, कुपवाड़ा, गांदेरबल, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग के लिए लिखित परीक्षा 29 मार्च से पांच अप्रैल के बीच हुई थी.