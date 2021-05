JKSSB Class IV Result : जम्मू-कश्मीर में सब इंस्पेक्टर भर्ती सहित चतुर्थ श्रेणी के इन पदों का रिजल्ट जारी

नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (JKSSB) ने चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए हुई ऑनलाइन लिखित परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपने नतीजे जम्मू-कश्मीर एसएसबी की वेबसाइट - jkssb.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए लिखित परीक्षा 27, 28 फरवरी और एक मार्च को हुई थी. परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों का अब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा. नोटिस में कहा गया है कि अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन के शेड्यूल के बारे में जल्द ही जानकारी दी जाएगी. अभ्यर्थी समय-समय पर बोर्ड की वेबसाइट भी देखते रहें. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए जम्मू-कश्मीर में सब इंस्पेक्टर, कॉमर्शियल टैक्सेज, असिस्टेंअ कंपाइलर, फील्ड असिस्टेंट III, फील्ड सुपरवाइजर मशरूम, असिस्टेंट स्टोर कीपर, डिविजनल कैडर, डीपो असिस्टेंट जैसे पदों पर कुल 8575 भर्तियां होनी हैं. लिखित परीक्षा में कुल 3.28 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जुलाई 2020 से 25 अगस्त 2020 के तक हुई थी.- सबसे पहले जेकेएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाएं- अब होम पेज पर दाहिनी तरफ टैब में ‘ View Tentative Result/Merit List for Class IV posts advertised vide Notification No 01 of 2020’ given at the left corner on the homepage लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करें- अब SCORE LIST FOR CLASS IV EXAM नाम से एक नया पेज ओपन होगा, इसमें जिला वाइज रिजल्ट जारी किया गया है- अपने संबंधित जिले पर क्लिक करें-अब जेकेएसएसबी चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट डाउनलोड करें- इसमें अपना रोल नंबर CTRL+F करके भी सर्च कर सकते हैं