Sarkari Naukri Result : जम्मू-कश्मीर एसएसबी ने जारी किए SI सहित कई भर्तियों के रिजल्ट

नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (JKSSB) ने सब इंस्पेक्टर, कॉमर्शियल टैक्सेज, असिस्टेंट कंपाइलर, फील्ड असिस्टेंट-III जैसे पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपने नतीजे जेकेएसएसबी की वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. चयनित अभ्यर्थियों को अब डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम रूप से चयनित इस प्रक्रिया के बाद किया जाएगा. बोर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि जल्द ही घोषित करेगा.इस भर्ती प्रक्रिया के तहत सब इंस्पेक्टर, कॉमर्शियल टैक्सेज, असिस्टेंट कंपाइलर, फील्ड असिस्टेंट-III, फील्ड सुपरवाइजर मशरूम, असिस्टेंट स्टोर कीपर, डिविजनल कैडर कश्मीर और कश्मीरी विस्थापितों, डिपो असिस्टेंट और गैर कश्मीरी विस्थापितों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत चतुर्थ श्रेणी के पद भरे जाने हैं.- सबसे पहले जम्मू-कश्मीर एसएसबी की वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाएं- होम पेज पर मौजूद ‘Result/Score Sheet of Candidates in Computer Based Written Test (CBT)Examination for Divisional/District Cadre post for various posts in different Departments under PM Package for Kashmiri Migrants & Non Migrant Kashmiri Pandits, advertised vide Advertisement Notification No 03 of 2020 dated 01.12.2020 लिंक पर क्लिक करें- अब पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी- इसमें अपना नाम सर्च कर सकते हैं. नाम सर्च करने के लिए CTRL+F भी कर सकते हैं